Erhöhte Brandgefahr zu Hause: So kommen Sie sicher ins neue Jahr

Die Ursache für den brennenden Weihnachtsbaum in Essen ist noch nicht ermittelt, aber die größten Gefahren sind seit Jahren bekannt. Mit Blick auf ausgetrocknete Bäume in den Wohnzimmern und heruntergebrannte Kerzen mahnt die Feuerwehr ausdrücklich zu erhöhter Wachsamkeit. Nach dem Brand in Essen kamen eine Mutter und ihre fünf Kinder (bis zwölf Jahre) mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Fondue niemals mit Wasser löschen

Noch schlimmer erwischte es einen Mann in Langenfeld, als er am Sonntag versuchte, brennendes Fett für ein Fondue mit Wasser zu löschen. Es kam zu einer Fettexplosion, und der Mann musste per Hubschrauber mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik eingeliefert werden.