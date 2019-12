Wohnungsbau in NRW: Weniger Häuser, mehr Wohnungen

Weniger Häuser, mehr Wohnungen: So kann der Wohnungsbau in NRW zusammengefasst werden. 2018 wurden 16.600 neue Wohngebäude mit 41.800 Wohnungen fertiggestellt. Das waren 3,2 Prozent weniger Gebäude, aber 39,7 Prozent mehr Wohnungen als im Jahr 2010 fertiggestellt wurden.

In den letzten neun Jahren wurden in NRW 158.100 neue Wohngebäude mit 330.300 Wohnungen fertiggestellt, wie aus einer am Montag (02.12.2019) veröffentlichte Analyse des Statistischen Landesamts hervorgeht.

Insgesamt gab es demnach Ende vergangenen Jahres in NRW rund neun Millionen Wohnungen in 3,9 Millionen Wohngebäuden.