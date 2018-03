Die Bundesanstalt teilt mit, man werde frei werdende Liegenschaften "zunächst den Ländern und Kommunen oder anderen Gebietskörperschaften anbieten und gegebenenfalls unter Ausschluss des Marktes unmittelbar an diese verkaufen" .

Warnung vor Trabantenstädten

Die GroKo scheint sich gar nicht so richtig einig bei dem Thema zu sein. Die SPD wollte eigentlich das BImA-Gesetz verschärfen, um die Behörde zum Verkauf an Kommunen zu drängen. Die Union willigte nur ein, das Thema in den nächsten Haushalt aufzunehmen.

Die CDU-Bauexpertin und Bundestagsabgeordnete aus NRW, Marie-Luise Dött, sieht in Verkäufen an die Kommunen kein "Allheilmittel" . Viele Städte hätten keine Grundstücke, die dafür in Frage kämen. Dött: "Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht neue Trabantenstädte schaffen, indem wir zum Beispiel ehemalige Kasernen zu anonymen Wohnblocks außerhalb von Großstädten machen."

Video starten, abbrechen mit Escape Wohnen in der Stadt – Wer kann sich das noch leisten? | 15.03.2018 | 58:02 Min. | UT | WDR

Stand: 28.03.2018, 06:00