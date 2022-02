Soforthilfe wegen Preissteigerung: "Die Ärmsten bleiben auf der Strecke"

Es ist eine deutliche Botschaft, die die Wohlfahrtsverbände in einem offenen Brief an die Bundesregierung richten. Angesichts hoher Preise bei Öl und Gas und der galoppierenden Inflation könnten sich viele Menschen eine warme Wohnung nicht mehr leisten.

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, nimmt die Bundesregierung in die Pflicht: Es müsse nun schnell Geld in die Hand genommen werden, " um die Ärmsten in dieser Gesellschaft wirksam zu entlasten ."

Energiekosten, Pandemie und Inflation - zu viel für viele Bürger