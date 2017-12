Kardinal Woelki: Gierige Vermieter "menschenverachtend"

"Wohnungen sind Renditeobjekte"

Woelki prangerte zudem hohe Mieten an: "Mehr und mehr Menschen können sich Wohnen in unserem an sich wohlhabenden Land nicht mehr leisten, weil Wohnungen nicht selten ausschließlich zu Renditeobjekten geworden sind."

Immer weniger Wohnraum sei bezahlbar. "Das ist zynisch, im letzten sogar menschenverachtend! Wie soll denn ein Gemeinwesen, wie eine Stadt funktionieren, wenn sich Durchschnittsverdiener wie eine Krankenschwester, wie der Mann von der Müllabfuhr, der Busfahrer oder der Polizist Wohnen nicht mehr leisten können?" Für Woelki sei dieser Zustand " ein ganz dunkles Kapitel unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Wirklichkeit" .