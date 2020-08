Kardinal Woelki: Integration gelingt

Nicht nachlassen im Einsatz für Menschen

Für Christen könne es überhaupt kein anderes Programm geben, sagte Woelki weiter. " Und es fordert uns auf, nicht nachzulassen in unserem Einsatz für Menschen auf der Flucht. Noch immer steigen Menschen in Schlauchboote und wagen eine lebensgefährliche Überfahrt über das Mittelmeer. In den Lagern auf den griechischen Inseln hausen Familien mit Kindern unter entsetzlichen Bedingungen. "

Merkel hatte am 31. August 2015 in der Bundespressekonferenz zum ersten Mal ihren später so bekannt gewordenen Satz "Wir schaffen das" gesagt. Sie meinte damit die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen etwa aus dem Kriegsland Syrien.