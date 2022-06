Kölner Erzbischof Woelki an Corona erkrankt

Erzbischof Rainer Maria Woelki ist an Corona erkrankt. Das teilte das Erzbistum Köln am Montag mit. Der Kardinal sei laut Mitteilung "jederzeit für die ganz wichtigen Themen im Erzbistum weiter ansprechbar", fühle sich aber gesundheitlich angeschlagen. Er habe sich umgehend nach Bekanntwerden des Testergebnisses in häusliche Quarantäne begeben.

Am Sonntag sei Woelki positiv getestet worden. Er habe die Hoffnung, wie geplant am kommenden Freitag vier Diakone zu Priestern weihen zu können. Das Erzbistum teilte mit, dass auch Weihbischof Rolf Steinhäuser an Corona erkrankt sei.