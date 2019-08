Lange war Nordrhein-Westfalen Wolferwartungsland. Inzwischen hat das Land jetzt ganz offiziell drei Wolfsgebiete. Eins am Niederrhein, eins nördlich des Ruhrgebiets und eins in Ostwestfalen. Ohne schützende Elektronetze geht hier nun nichts mehr, schon gar nicht so nah am Wald wie hier in Ostwestfalen.