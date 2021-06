Abschuss von Wölfen in NRW: Sinnvoll oder nicht?

Köln - Ehrenfeld im Mai: Überwachungskameras zeigen einen Wolf, der nachts durch den Stadtteil streift. Solche Besuche von Wölfen in Innenstädten sind zwar extrem selten, der Vorfall zeigt aber, die Wölfe sind zurück in NRW .

Wolfssichtungen vor allem am Niederrhein, in der Eifel und in Westfalen

Genau das ist auch seit einigen Jahren das Ziel der Politik. Sie will den Wolf, der in Deutschland jahrzehntelang als ausgerottet galt, wieder ansiedeln. Die meisten Wölfe leben deutschlandweit zwar in Ostdeutschland und in Niedersachsen.

Aber auch in NRW siedeln sie sich seit einigen Jahren an, unter anderem am Niederrhein, in der Eifel und im oberbergischen Land.

Auf Durchreise können sie so an verschiedenen Orten auftauchen - wie eben jetzt wohl in Haltern.