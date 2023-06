Wochenende mit viel Sonne: Tipps für Veranstaltungen draußen

Wer das sonnige Wetter in NRW genießen möchte, hat am Wochenende viele Möglichkeiten. Ob Rock am Ring, Schlager, Kirmes oder Weinfest, es ist wohl für jeden Geschmack etwas dabei. Wir haben fünf Veranstaltungstipps für draußen gesammelt.

"Rock am Ring" mit den " Foo Fighters " und "Die Toten Hosen"

"Rock-am-Ring"-Fans am Vorabend des ersten Festivaltags 2023.

Von Freitag bis Sonntag findet am Nürburgring in der Nähe von NRW wieder das legendäre Festival "Rock am Ring" statt, bereits am Freitagmittag hat es angefangen. Es gibt noch Tickets für das ganze Wochenende und auch für einzelne Tage. Auftreten werden dort unter anderem die "Foo Fighters", "Apache 207", "Die Toten Hosen", "Kings of Leon" und "Evanescence".

70.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet, nach Veranstalterangaben wurden 20.000 Tickets weniger als im Vorjahr verkauft. Das hängt wohl mit höheren Ticketpreisen zusammen. Die geringere Zahl an Gästen scheint sich auch auf den Anreiseverkehr auszuwirken - der verlief nach Angaben der Polizei bislang ohne Probleme.