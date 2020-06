Erst Hitze, dann Blitze: Gewitter am Wochenende in NRW

Die gute Nachricht vorweg: Am Freitag kehrt der Sommer ins Land zurück, es wird verbreitet sommerlich warm und sonnig. Dabei wird es deutlich wärmer als an Fronleichnam (11.06.2020), die Sommermarke von 25 Grad wird vielerorts überschritten. Ein Wetter zum Genießen.

" Der Freitag wird ein sonnenscheinreicher Tag, wir bekommen an die 13 Stunden Sonne, Schauer gibt es kaum, wenn dann am ehesten später in der Eife l", sagte WDR-Meteorologe Jörg Pfeifer am Donnerstag (11.06.2020).