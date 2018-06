Fußball-WM: In NRW "orakelt" es wieder

Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland am Donnerstag (14.06.2018) " orakelt " es wieder - auch in Nordrhein-Westfalen. Wenn die Profis aus aller Welt die WM -Krone jagen, bedienen sich Zoos gerne der Spürnasen ihrer Bewohner und lassen diese den Ausgang der Spiele vorhersagen.

In den Tierparks in NRW wandern etwa der sibirsiche Tiger "Fedor" in Münster, der Eber "Harry" in Köln sowie Elefantenkuh "Sweni" in Wuppertal auf den Spuren von Krake "Paul".

Krake "Paul" erhielt nach seinem Tod ein Denkmal

Zur Erinnerung: Krake "Paul" hatte bei der WM in Südafrika 2010 im Oberhausener Sealife-Aquarium nicht nur den Ausgang der sieben deutschen Spiele richtig vorausgesagt, sondern auch das Finale zwischen Spanien und den Niederlanden. Einige Monate starb er eines natürlichen Todes und erhielt postum ein Denkmal im Sealife.