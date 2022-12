Das Düsseldorfer Marokko-Viertel feiert WM-Halbfinale

" Wir gewinnen “ riefen sich schon Stunden vor dem Anpfiff Fangruppen hinter dem Düsseldorfer Hauptbahnhof auf Arabisch zu. In der Landeshauptstadt leben mehr als 5.000 Menschen mit marokkanischen Wurzeln, besonders viele wohnen hier im Bereich der Ellerstraße. Etliche marokkanische Cafés, Bäckereien und Supermärkte prägen das Straßenbild.

Obst, Gemüse und marokkanische Trikots

Die sind heute geschmückt mit marokkanischen Fanutensilien und in den Räumen laufen überall Fernseher. An einem der Restaurants standen die Fans schon lange Zeit vor dem Spiel Schlange, um einen Sitzplatz zu ergattern. Unter ihnen auch Yasif. Er glaubt an einen Sieg seiner Mannschaft.

Andere sind weniger optimistisch und befürchten, dass es zu einem Elfmeterschießen kommt. So oder so sind aber alle stolz, dass Marokko es überhaupt ins Halbfinale geschafft hat. " Wir haben schon gewonnen “, meint deshalb Houssam, der in der ersten Reihe vor dem Fernsehen eines Restaurants sitzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Immer wieder hupen durch die Straßen brausende Autos. Ein Obst- und Gemüsehändler hat sein Sortiment um marokkanische Trikots erweitert.

Polizei begleitet Abend mit einem Großaufgebot

Die Straßen in dem Düsseldorfer Viertel sind während des Spies noch nicht voll. Sollte Marokko gewinnen wird sich das ändern. Aller Voraussicht nach werden dann tausende Fans den Sieg feiern.

Nach dem 1:0 von Frankreich ist die Stimmung in den Restaurants jedoch gedrückt - jede Chance der marokkanischen Mannschaft wird frenetisch bejubelt.

Die Polizei begleitet den Abend deshalb mit einem Großaufgebot. Die jüngsten Feiern der marokkanischen Community waren in Düsseldorf allerdings weitgehend friedlich geblieben. Laut Polizei gab es nur vereinzelt Straftaten, zum Beispiel Böllerwürfe auf Einsatzkräfte. Erwartet wird, dass zumindest im Falle eines Sieges Straßen gesperrt werden müssen.