"Meilensteine": Erstmals pfeift eine Schiedsrichterin bei einer Männer-WM

WDR: Trotzdem gibt es unterschiedliche Reaktionen darauf, dass zunehmend auch Frauen Männerspiele pfeifen.

Michel: Ja, durchaus. Manche sagen: Es wird höchste Zeit. Andere sehen das vielleicht auch noch so ein bisschen mit Skepsis. Am Ende des Tages muss man sich einfach darüber freuen - auch bei all der negativen Berichterstattung über die WM. Es ist sehr schön, dass es jetzt auch eine positive Nachricht zu vermelden gibt.

WDR: Gibt es eine besonders krasse Geschichte, die Ihnen im Männerfußball als Schiedsrichterin schon passiert ist?

Schiedsrichterin Fabienne Michel im Einsatz.

Michel: Mir persönlich nicht. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es den Spielerinnen oder auch den ganzen Akteuren um das Feld herum ziemlich egal ist. Sie nehmen vielleicht kurz wahr: Oh, heute pfeift eine Frau. Aber dann geht es, denke ich, ganz normal für sie weiter. Dass ich auf mein Geschlecht reduziert wurde oder Sonstiges, ist mir jetzt zum Glück noch nicht groß passiert.

WDR: Wie verfolgen Sie das, denn wenn andere Frauen in wichtigen Spielen pfeifen - so wie heute bei dem WM-Spiel?

Michel: Ich finde das immer super schön und finde, das sind immer die nächsten Meilensteine. Mein erster Gedanke ist dann: Oh schön, hoffentlich schaffen es dann einfach in naher Zukunft noch mehr. Jetzt hat es endlich mal die erste Frau geschafft, und hoffentlich reden wir da in Zukunft gar nicht mehr so großartig drüber, sondern hoffentlich ist es irgendwann einfach Normalität, dass da genauso eben auch Frauen pfeifen.

WDR: Bei dieser WM werden drei Frauen eingesetzt. Halten Sie das für einen Zeichen?

Michel: Ja, es sind sogar mehr. Es sind drei Schiedsrichterinnen und drei Assistentinnen. Ich halte das auf jeden Fall für ein Zeichen.

Das Interview führte Rebecca Link für das "Morgenecho" bei WDR5. Die verschriftliche Fassung wurde leicht angepasst und gekürzt.