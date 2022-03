Wladimir Klitschko: "Im Boxen gibt es Regeln. In diesem Krieg gibt es keine."

WDR: Der Kampfesmut kommt deutlich rüber. Vielen ist noch Ihr Kampf in Düsseldorf 2010 in Erinnerung, in dem in der zwölften Runde der K.-o.-Sieg gelungen ist. Wie groß ist der Glaube daran, dass solch ein Sieg noch gelingen kann in der Ukraine?

Wladimir Klitschko: Uns gegenüber steht eine der stärksten Armeen der Welt. Was aber stärker ist, ist der Wille. Er ist stärker als jede Waffe, stärker als jede Armee. (...) Die russische Propaganda sagt, dass die Ukraine der Fehler der Geschichte ist. Und auf einmal entstanden die Grenzen. Wir hatten einen internationalen Vertrag unterschrieben, nach dem wir unsere Atomwaffen für die Souveränität unserer Grenzen abgeben hatten. Dieses internationale Gesetz ist gebrochen worden und ein krimineller Krieg wurde begonnen, bei dem Zivilisten ums Leben gekommen sind. Wir erwarten auch heute Nacht wieder Beschuss, genau wie in den letzten Nächten. Während wir hier miteinander reden, laufen die Kämpfe, sterben wieder Zivilisten, sterben Ukrainer. Wir müssen gemeinsam diesen Widerstand leisten.

Und natürlich erinnere ich mich an Düsseldorf noch sehr gut. So einen Lucky Punch zu landen wird nicht einfach, denn das ist kein Boxkampf. Beim Boxen gibt es Regeln, in diesem Krieg gibt es keine Regeln. Frauen, Kinder und Männer sind schon gestorben. Und ich wünsche mir nicht, dass es weiter passiert. Deshalb müssen wir jetzt agieren und nicht nur reagieren. Denn wir können die Zeit hier nicht in Wochen rechnen, sondern im Minutentakt, jede Minute zählt. In jeder Minute kann menschliches Leben auch bewahrt und nicht zerstört werden.

WDR: Sie haben es eben klar angesprochen: Es gibt noch einen Korridor, es gibt noch die Möglichkeit zur Hilfe. Ist das auch die Botschaft für alle Menschen: Schickt Güter, sammelt, schickt Transporte?

Wladimir Klitschko: Bitte unterstützen Sie uns weiter, wir geben es zurück, und zwar mehrfach. Nicht nur mit Gütern, sondern mit Freiheit. Die kostet viel mehr als jeder Gegenstand. Demokratische Freiheit, Leben in Freiheit und nicht hinter Gittern, wie das momentan in Russland läuft. Dass Medien ausgeschaltet werden, dass die Leute nicht demonstrieren und ihre Meinung frei äußern können. Es wird ihnen stattdessen gesagt, wie sie leben müssen. Diese Freiheitswerte sind viel mehr wert, und die verteidigen wir hier. (...) Wir werden hier unseren Job machen, aber bitte unterstützen Sie uns, machen Sie es weiter. Dankeschön.