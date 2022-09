Wisent-Wildnis: Kreis will Projekt am Rothaarsteig beenden

Die großen Tiere sollten sich dauerhaft ansiedeln. Das Wisent-Projekt am Rothaarsteig sorgte von Beginn an für viel Aufmerksamkeit. Nun soll es beendet werden. Der Trägerverein Wisent-Welt-Wittgenstein könne die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine Weiterführung nicht schaffen, teilte der Kreis Siegen-Wittgenstein am Mittwoch mit.

Seit Jahren Streit über freilebende Wisent-Herde

Es sei auch nicht möglich, einen Konsens für eine Weiterführung in der Region herzustellen, so der Kreis. Über Deutschlands einzige freilebende Wisent-Herde gibt es seit Jahren Streit, auch vor Gerichten.