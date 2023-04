Drei Prozent aufs Tagesgeld: Endlich wieder Zinsen

Die Initiative "Bürgerbewegung Finanzwende" kritisierte die Vorgehensweise der Sparkassen. " Sie sollten dafür sorgen, dass Sparerinnen und Sparer eine Möglichkeit haben, an den Zinssteigerungen teilzunehmen" , so Vorstand Gerhard Schick. " Dass einige Sparkassen die Zinserhöhungen gar nicht weitergeben, halte ich schon für ein Problem angesichts des öffentlichen Auftrags. " Die Sparkassen dürften in diesem Bereich nicht schlechter sein als die privaten Banken.

Doch der Sparkassen- und Giroverband wies die Kritik zurück. Tagesgeldkonten seien " keine sinnvolle Anlagestrategie ", so Kommunikationschef Christian Achilles. Man müsse berücksichtigen, dass die Sparkassen gerade in der langanhaltenden Phase negativer Zinsen Kredite mit langer Laufzeit vergeben hätten.

Weitere Zinserhöhungen möglich

Gebäude der EZB in Frankfurt

Der Druck auf die Sparkassen, nun auch wieder Zinsen zu zahlen, könnte aber noch steigen. Denn noch sieht es nicht so aus, als würde die EZB ihren Weg mit steigenden Zinsen beendet. Stattdessen deutete deren Chefvolkswirt am Donnerstag an, dass es im Mai noch eine weitere Steigerung geben könnte. Das bedeutet, dass daraufhin auch bei den Banken die Zinsen noch einmal angehoben werden dürften. Es lohnt sich also weiterhin, einen Blick auf die Angebote zu werfen und von den steigenden Zinsen zu profitieren.

Gut für Sparer, schlecht für Kredite

Doch die Entwicklung hat auch ihre Schattenseiten. Wer nämlich kein Geld übrig hat, sondern sich zusätzliches leihen muss, bekommt die hohen Zinsen ebenfalls zu spüren. Das trifft zum Beispiel diejenigen, die einen Kredit für den Hausbau brauchen. Da werden nun viel höhere Zinsen fällig als noch vor einem Jahr. Die Folge: Der Immobilienkauf ist für viele Menschen nicht mehr leistbar. Makler berichten bereits von viel weniger Anfragen für Immobilien als früher.