Fühlt man sich in Flip-Flops und T-Shirt noch wohl, wird man kaum Geld in warmes Schuhwerk oder eine kuschelige Jacke investieren. " Wir haben im Prinzip überhaupt keine Übergangszeit gehabt ", klagte Axel Augustin vom Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels am Donnerstag (19.10.2018). Von einem sehr kalten März sei es im April fast direkt in den Sommer übergegangen, der sich bis Mitte Oktober gehalten habe. Daher hofft der Einzelhandel nun auf sinkende Temperaturen.

Gerry Weber korrigiert Prognose

Hält der Herbst erst Einzug, findet wohl auch die längst vorrätige Winterkollektion ihre Abnehmer, aber noch gilt: " Die Wintersachen bleiben erstmal noch auf der Stange hängen ", sagt Ada Lina Simon, Shopleiterin von "Kauf Dich Glücklich" in Düsseldorf.

Der Sommer hat Einzelhändler und Modekonzerne gleichermaßen getroffen. So klagte der seit Jahren unter dem Rückgang von Umsatz und Profitabilität leidende Gerry-Weber-Konzern bereits im Juli darüber, dass der heiße Sommer die Einkaufslust der Kunden zusätzlich gedämpft habe. Gerry Weber, aber auch Zalando und Tom Tailor korrigierten ihre Prognosen im September nach unten. Sie rechnen mit Umsatzeinbußen in Millionenhöhe.