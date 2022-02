Cyber-Krieg: Welche Rolle das Internet im Ukraine-Konflikt spielt

Bitte um Spenden auf Krypto-Konten

Fedorov ruft aber auch zu Spenden in Kryptowährungen auf: Die Ukraine hat Krypto-Wallets für Bitcoin, Ethereum und Tether eröffnet - und es sollen schon Millionenbeträge aus anonymen Quellen gespendet worden sein. Umgekehrt fordert Fedorov Krypto-Börsen auf, russische Konten zu sperren oder zu blockieren.

Auch an den Tech-Milliardär Elon Musk hat sich Fedorov gewandt. Denn bei kriegerischen Aktivitäten in der Ukraine ist beeits digitale Infrastruktur beschädigt, teilweise sogar zerstört worden (etwa ein eigenes Satelliten-Kommunikationssystem). Nicht auszuschließen, dass das russische Militär gezielt die gesamte digitale Infrastruktur zerstören will - oder, wer weiß, später auch "besetzen" und auf diese Weise kontrollieren möchte. In Russland gibt es kein freies Internet.

Elon Musk schaltet Satelliten-Internet für Ukraine frei

Darum Fedorovs Tweet an Elon Musk: Während Musk den Mars kolonisieren wolle, versuche Russland, die Ukraine zu besetzen, schreibt er. " Wir bitten Sie, die Ukraine mit Starlink-Stationen zu versorgen und vernünftige Russen zum Aufstehen aufzufordern ".

Elon Musk

Zum Hintergrund: Elon Musk gehört das Unternehmen SpaceX, das den Satelliten-Internetdienst Starlink betreibt. Rund 2.000 Satelliten umkreisen bereits den Globus - in einer vergleichsweise geringen Höhe von 350 bis 1.000 Kilometer. Es sollen noch deutlich mehr werden. Die Satelliten kommunizieren per Laser miteinander und erlauben, von so ziemlich jedem Fleck der Erde aus ins Internet zu gehen. Nutzer können dann mit erstaunlich hoher Bandbreite surfen, E-Mails verschicken, Videos hochladen.

Zu "Starlink" gehören rund 2.000 Satelliten

Eigentlich ist Starlink dazu gedacht, schlecht angebundene, ländliche Gebiete mit Internetzugang zu versorgen. Die Satellitenschüssel kostet 500 Dollar, der Online-Zugang 100 Dollar im Jahr. Bislang wurde die Ukraine nicht von Starlink versorgt. Das hat Elon Musk in seiner Hilfsaktion geändert - und "Terminals" auf den Weg gebracht. Satelliten-Antennen, die notwendig sind, um mit den Satelliten Kontakt aufzunehmen. Darüber können Regierung, Militär und Zivilisten ungehindert mit der Außenwelt kommunizieren.

Das Internet als Kriegsschauplatz