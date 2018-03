Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in NRW

Die Kernforderung heißt sechs Prozent mehr Geld - und zwar Monat für Monat. Keine Einmalzahlung also, sondern eine dauerhafte Anhebung der Löhne und Gehälter.

Vielen Personalverantwortlichen in den Kommunen ist das viel zu hoch. Noch schwieriger ist aus Arbeitgebersicht aber die Festlegung, dass die monatliche Erhöhung mindestens 200 Euro betragen soll. Das würde bei Menschen, die in niedrigen Lohnstufen eingruppiert sind und um 2.000 oder 2.200 Euro verdienen, prozentual weit mehr bedeuten - in der Spitze sogar elf Prozent mehr Geld.

Forderung nach Mindestbetrag am schwierigsten

Unbezahlbar für Kommunen, argumentieren die kommunalen Arbeitgeber und warnen davor, dass Arbeitsplätze gestrichen werden könnten. Die Gewerkschaften halten dagegen und verweisen auf die zuletzt stark gestiegenen Steuereinnahmen und die nach wie vor guten Wirtschaftsaussichten. Die Forderung nach einem Mindestbetrag ist derzeit die größte Hürde.

Warnstreiks im Öffentlichen Dienst landesweit

Verdi , die Unterorganisationen des Deutschen Beamtenbundes, die Kommunalgewerkschaft Komba, die Gewerkschaft der Polizei und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft wollen nächste Woche in ganz NRW zu Kundgebungen und Warnstreiks aufrufen.

Und das in vielen Städten und in vielen Bereichen: kommunale Energieversorger, Abfallunternehmen, Kindertagesstätten, Jobcenter, städtische Einrichtungen, Kliniken, Sparkassen, kommunale Verkehrsbetriebe können vielerorts betroffen sein. Die Warnstreiks werden vorher angekündigt.

Zwei Millionen Arbeitnehmer betroffen

Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe streiken in Düsseldorf

Unmittelbar von dieser Tarifrunde betroffen sind über zwei Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einer der Kommunalverwaltungen arbeiten. Oder Beschäftigte eines kommunalen Betriebes, also Angestellte bei einem öffentlichen Entsorgungsunternehmen oder einem Verkehrsbetrieb. Dazu kommen knapp 140.000 Beschäftigte des Bundes, die keine Beamten sind und bei einer Bundeseinrichtung arbeiten.

Einschließlich der mehreren zehntausend Auszubildenden kommt man auf rund 2,3 Millionen Menschen, die direkt und unmittelbar vom neuen Abschluss betroffen sein werden.

Tarifrunde wird nach Ostern entschieden

Zurzeit verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften hinter den Kulissen weiter. Entschieden werden soll diese Tarifrunde nach Ostern: Mitte April sind beide Seiten wieder verabredet. Ab dem 15. April wird in der dann vermutlich entscheidenden dritten Verhandlungsrunde versucht werden, eine Lösung am Verhandlungstisch hinzubekommen.

