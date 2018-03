Nach dem Warnstreik im Ruhrgebiet am Dienstag (20.03.2018) legt die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch (21.03.2018) den öffentlichen Nahverkehr im Rheinland lahm. So fahren in Köln, Düsseldorf und Bonn weder Busse noch U-Bahnen oder Straßenbahnen.