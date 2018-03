Warnstreiks im öffentlichen Dienst - das erwartet uns in NRW

Abfallwirtschaft und Straßenreinigung

Wenn wegen des Warnstreiks die Mülltonnen nicht geleert werden, heißt das nicht automatisch, dass die Tonnen dann eine Woche lang voll bleiben. "In der Regel wird die Müllabfuhr nachgeholt", sagte ein Sprecher der Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe zum WDR.

Die Müllabfuhr holt ausgefallene Termine nach

Dienstpläne und Routen würden umgestellt, um die Leerung so schnell wie möglich durchzuführen. Auf die Straßenreinigung trifft das in der Regel nicht zu. Auch Wertstoffhöfe, die geschlossen sind, haben normalerweise in der Folge keine längeren Öffnungszeiten als "Ausgleich".

Ämter, Verwaltungen, Bühnen

Viele städtische Ämter und Verwaltungen sind an den Streiktagen geschlossen und auch telefonisch nicht erreichbar. Wegen Streiks ausgefallene Aufführungen an städtischen Bühnen werden in der Regel nachgeholt. Die Eintrittskarten behalten dann ihre Gültigkeit.