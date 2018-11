Für Gebäudereiniger gibt es bisher kein Weihnachtsgeld. Deshalb führt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) am Montag (19.11.2018) bundesweite Warnstreiks durch.

Davon betroffen ist auch NRW . Nach Angaben der Gewerkschaft gibt es sowohl in Mönchengladbach als auch in Duisburg eine Kundgebung. In Mönchengladbach versammelten sich am Morgen etwa 70 Streikende.

Der bis Mitternacht angesetzte Warnstreik findet in NRW an rund zehn Standorten statt – darunter in Bonn, Heinsberg und Mönchengladbach. In Folge dessen müssen 50 Gebäude wie Krankenhäuser, Schulen und Pflegeheime an diesem Tag ohne Reinigung auskommen.

600.000 Gebäudereiniger wollen Weihnachtsgeld