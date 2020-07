Warum VW vom Erfolg mit E-Autos träumt

Diesel-Affäre, drohende Fahrverbote, Streit um Tempolimits und jetzt auch noch Absatzeinbrüche dank Corona: Die deutsche Automobilindustrie steckt seit Jahren in der Krise. Der VW-Konzern ist besonders gebeutelt - und will sich neu ausrichten. Am Montag (20.07.2020) bringt er das E-Auto "ID.3" auf den Markt.

Der Konzern will in Zukunft ganz auf die Elektromobilität setzen, meldete der WDR im November 2019. Was abgesehen vom Umweltschutz dafür spricht: Der Markt für schadstofffreie Autos in der EU und in China wird wachsen. Und klar ist auch, dass sich immer mehr Deutsche mit einem E-Auto vor der Tür anfreunden könnten.

Die meisten Deutschen fahren lieber einen Verbrenner

Das haben inzwischen alle deutschen Autobauer erkannt. Und weil sie den Markt nicht Elon Musk überlassen wollen, der gerade eine Tesla-Fabrik aus dem brandenburgischen Boden stampft, haben alle, von Mercedes über Porsche bis hin zu VW, E-Autos in der Produktpalette.

Trotzdem wollen neun von zehn möglichen Käufern immer noch lieber einen Verbrenner fahren. Ihr Einwand gegen Elektroautos: hohe Preise, niedrige Reichweiten.

VW setzt große Hoffnungen in ID.3

VW will jetzt dagegen halten: mit dem Modell "ID.3", das ab Montag (20.07.2020) von einer breiteren Öffentlichkeit bestellt werden kann. Ein Kompaktwagen für alle, umweltfreundlich, alltagstauglich und kostengünstig, das ist die Vision des Konzerns. Damit will er den Durchbruch bei der Elektromobilität schaffen - und bis 2025 Weltmarktführer werden.

Der Staat hilft mit Zuschüssen

Ein Blick auf die nackten Zahlen zeigt: Mit "Style", "Life" oder "Tech" kommt man je nach Variante zwischen 330 und 550 Kilometer weit. Der Kaufpreis liegt z.T. unter 40.000 Euro, so bei der "1st Edition" genannten Einführungsvariante, die schon im Juni vorbestellt werden konnte.

Es gibt Zuschüsse zu den Stromkosten

Dank Umweltbonus von VW und der Staatsprämie aus dem Konjunkturpaket wird dieses Modell gut 10.000 Euro billiger. Dazu kommen verschiedene Vergünstigungen wie die Übernahme der Stromkosten und die gesenkte Mehrwertsteuer.

Es hapert immer noch an der Software

Damit sieht der Newcomer nicht nur aus wie der herkömmliche Golf, er rückt auch preislich in seine Nähe - ein E-Auto könnten sich auch Nicht-Besser-Verdiener leisten - zumindest zielt darauf das Marketing des Konzerns ab.

Hinnehmen müssten sie allerdings, dass das gute Stück nicht alles kann, was im Katalog versprochen wurde: Die Software-Probleme, die den Verkaufsstart deutlich verzögert und den Software-Chef den Job gekostet haben, sind immer noch nicht behoben. VW hat nun versprochen, Updates nachzuliefern.

Noch stehen die Newcomer auf Halde

Die neuen VW warten auf Käufer

Immerhin dürfte es keine langen Wartezeiten geben: Vor dem Werk in Zwickau, wo die Stromer gebaut werden, stehen die ID.3-Modelle auf Halde. Corona hat dafür gesorgt, dass die Produktion wochenlang stillgelegt werden musste. Ein mehr als holpriger Start für den Hoffnungsträger also.