Wegen gesunkener Nachfrage in Europa soll die Küchenmaschine Thermomix nicht länger am Sitz des Unternehmens Vorwerk in Wuppertal gefertigt werden. Die Produktion dort laufe voraussichtlich im Dezember 2019 aus, sagte ein Sprecher des Haushaltsgeräte-Herstellers in der Dienstags-Ausgabe (02.07.2019) der "Rheinischen Post".

Bis zu 85 Mitarbeiter vor Kündigung

Demnach will Vorwerk 200 Vollzeitstellen am Stammsitz abbauen. Mehr als die Hälfte der Stellen sollen über Altersteilzeit, Renteneintritte und freiwillige Regelungen erreicht werden. Den Schritt hatte die Geschäftsführung schon Ende Mai angekündigt.

Höchstens 85 Mitarbeitern soll betriebsbedingt gekündigt werden. Einzelne Thermomix-Komponenten wie Motoren und Messer sollen aber weiter in Wuppertal produziert werden.

Auch Vorwerk zieht es nach China

Gesamtbetriebsratschef Ralf Hüttemann zufolge gibt es Überkapazitäten in Europa. Wachstumschancen sehe das Unternehmen in Asien. Deshalb soll in China eine neue Thermomix-Fertigung entstehen.

Sowohl beim Thermomix als auch beim Staubsauger Kobold gingen die Zahlen in den vergangenen Jahren zurück und hinterließen auch in der Unternehmens-Bilanz Furchen.

Der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2018 war um rund vier Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro gesunken.