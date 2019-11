2018 kaufte Vonovia bereits 16.600 Wohnungen in Schweden

Hembla hat etwas mehr als 21.000 Wohnungen in seinem Portfolio. "Die Investition in Hembla ergänzt unser Portfolio perfekt", hatte Vonovia-Chef Rolf Buch im September gesagt. Erst im vergangenen Jahr waren die Bochumer mit der Übernahme von Victoria Park mit rund 16.600 Wohnungen in den schwedischen Markt eingetreten.