Messe-Chef Jochen Köckler formuliert es so: " Die Fabrik der Zukunft ist eine mitdenkende Fabrik mit dem Menschen im Mittelpunkt. " Einen dramatischen Verlust von Arbeitsplätzen sieht er nicht. Roboter seien keine Konkurrenz, sondern Assistenz für Menschen.

NRW -Unternehmen als "innovative Vorreiter"

Messechef Jochen Köckler

Von Montag bis Freitag (23. - 27. April) ist die Hannover Messe für Besucher geöffnet. Rund 60 Prozent der über 5.000 Aussteller kommen aus dem Ausland.

Nordrhein-Westfalen ist mit 451 Ausstellern vertreten. Dazu gehören Unternehmen, aber auch Institutionen, wie zum Beispiel die Fachhochschule Bielefeld. Einen Schwerpunkt bilden die drei NRW-Gemeinschaftsstände mit Ausstellern aus den Bereichen Klimaschutz, Fabrikautomation und neue Werkstoffe.

Christoph Dammermann, Staatssekretär im NRW-Wirtschaftsministerium, sieht sein Bundesland weit vorne: " Die Aussteller aus Nordrhein-Westfalen zeigen eindrucksvoll, dass sie als innovative Vorreiter der integrierten Industrie ihren weltweiten Kunden viel zu bieten haben ".

Heimspiel vor großem Publikum

Eines dieser Unternehmen ist die Harting Technologiegruppe mit Stammsitz in Espelkamp, an der Grenze zu Niedersachsen. Rund die Hälfte der weltweit etwa 4.500 Mitarbeiter arbeitet in NRW.

Mädchen spricht mit Roboter am Stand von Harting

Harting stellt Steckverbinder her, die zum Beispiel für Züge gebraucht werden. Für Geschäftsführer Stefan Olding ist die Messe ein Heimspiel vor großem Publikum: " Wir stellen jetzt im 71. Jahr aus, seit dem Start der Hannover Messe. Die Messe mit ihren vielen internationalen Teilnehmern ist für uns das Schaufenster zur Welt ".

Partnerland Mexiko

Zur Eröffnung der Messe ist auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in Hannover. An ihrer Seite: Der mexikanische Präsident Peña Nieto. Mexiko ist in diesem Jahr Partnerland der Messe und mit rund 150 Ausstellern vertreten. Das lateinamerikanische Land sucht eine stärkere Zusammenarbeit mit Europa.