Gesetz enger auslegen

Auch das Oberverwaltungsgericht Münster sieht die aktuelle Ladenöffnungsregelung in NRW kritisch. Das Gesetz müsse enger ausgelegt werden, hieß es in einer Beschlussbegründung, die am Dienstag (13.11.2018) veröffentlicht wurde.

Konkret ging es um zwei Möbelmärkte in Bornheim, die sonntags öffnen wollten, weil auf dem Parkplatz ein kleiner Kunsthandwerkermarkt stattfand. Die Öffnung der Möbelmärkte sei aber nicht durch das geltende Gesetz zu rechtfertigen, teilte das Gericht mit. Verdi-Funktionär Nils Böhlke nannte das Urteil gegenüber dem WDR eine " ziemliche Klatsche " für die Landesregierung und deren "Entfesselungspaket".

Pinkwart: Ladenöffnungsgesetz ist rechtmäßig

Die sieht das allerdings anders. " Aus unserer Sicht ist ganz klar: Das Oberverwaltungsgericht bestätigt die Rechtmäßigkeit des Ladenöffnungsgesetzes und der Handlungsempfehlungen, mit denen die Landesregierung die Kommunen bei der rechtssicheren Sonntagsöffnung unterstützt ", sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ).