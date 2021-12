Verfall der türkischen Lira betrifft Deutschland kaum

Geschäftsleute, die ihre Waren aus der Türkei beziehen, bekommen ebenfalls mehr für ihre Euros. Das ist aber nur theoretisch der Fall, sagt der Besitzer eines türkischen Supermarktes im Ruhrgebiet.

Geschäfte werden in harter Währung abgewickelt

Er kaufe beispielsweise seine Lebensmittel von einem Großhändler. Die Geschäfte werden in Euro oder US -Dollar abgewickelt. Für ihn ändere sich also nichts. Das Gleiche sagt auch das Energieunternehmen Steag in Essen.

Steag unterhält ein Kraftwerk in Iskenderun an der türkischen Mittelmeerküste. Wo das Kraftwerk steht und wo der Kunde ist, spiele auf dem Energiemarkt keine Rolle, sagt ein Sprecher der Steag. In der Branche werde in US -Dollar gehandelt.

Sparkonten ebenfalls in Euro oder Dollar

Türkischstämmige in Deutschland legen allerdings oft ihre Ersparnisse auf Konten in der Türkei an. – Dann aber ebenfalls in härterer Währung, als der türkischen Lira. In Euro oder Dollar.

Eine Gruppe Leidtragender gibt es trotzdem, so Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkeistudien: Studierende, die im Rahmen von Austauschprogrammen nach Deutschland kommen.

Wenn sie von ihren Eltern in der Türkei unterstützt werden, wird es für die gerade richtig teuer.

Stand: 11.12.2021, 06:00