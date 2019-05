Verbraucherschutzminister fordern mehr Transparenz beim Thema Algorithmen

Die Verbraucherschutzminister der Länder haben an die Bundesregierung appelliert, bei computergestützten Entscheidungen (Algorithmen) für mehr Transparenz und Schutz zu sorgen. Es müsse eine gut ausgestattete behördliche Kontrollaufsicht für solche Entscheidungsprozesse geschaffen werden, forderten die Verbraucherschutzminister am Freitag (24.05.2019) zum Abschluss ihrer dreitägigen Konferenz in Mainz.

Verbraucher sollten sich gegen Fehlentscheidungen wehren können. " Wir wollen, dass Algorithmen das Leben der Menschen erleichtern und nicht bestimmen ", sagte die rheinland-pfälzische Verbraucherschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) als Gastgeberin.