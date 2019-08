Die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Fleischersatzprodukten ist in Deutschland hoch. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov wollen 63 Prozent der Deutschen ihren Fleischkonsum reduzieren, um die Umwelt zu schonen. Ein Trend, mit dem in den USA das Unternehmen "Beyond Meat" kräftig Geld verdient.

Fleischalternative auf pflanzlicher Basis

Beyond Meat stellt Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis her - ohne tierische Zutaten. Vor allem die veganen Burger der Firma haben für einen großen Ansturm gesorgt. Lidl nahm die fleischlosen Buletten von Beyond Meat bereits zwei Mal ins Sortiment - beide Male waren jedoch viele Kunden enttäuscht, weil die Bratlinge bereits nach kurzer Zeit überall in Deutschland ausverkauft waren. Jetzt zieht auch der Discounter Aldi-Süd nach.

Deutsche Discounter preislich gleichauf

"The Wonder Burger" heißt das fleischlose Burgerpatty, das seit Montag (05.08.2019) in der Kühltheke des Discounters liegt. Die Zutaten: Sojaprotein, Kokosöl, Maisstärke und Rote Bete für die "blutige" Optik des Fleischersatzes. Preislich sind die Pattys von Aldi Süd und Lidl mit 2,99 Euro gleichauf.