Am Freitag (01.06.2018) sind die US -Sonderzölle auf Einfuhren von Stahl (25 Prozent) und Aluminium (10 Prozent) aus der EU in Kraft getreten. Von den Zöllen auf Stahl ist Nordrhein-Westfalen als größter deutscher Stahlstandort am stärksten betroffen. Rund 1,3 Millionen Tonnen Stahl liefert die deutsche Industrie pro Jahr in die Vereinigten Staaten, knapp die 40 Prozent davon kommen aus den Stahlwerken von Thyssen Krupp in Duisburg.