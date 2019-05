Es ist kein Ende der juristischen Auseinandersetzungen in Sicht: Der US -Landkreis Los Angeles wirft Monsanto vor, jahrzehntelang die Auswirkungen hochgiftiger PCB (Polychlorierte Biphenyle) auf Mensch und Umwelt verschwiegen zu haben. Die Chemikalien wurden bis in die 1980er Jahre beispielsweise als Weichmacher in Lacken und Kunststoffen verwendet.

Auch andere US -Kommunen klagen