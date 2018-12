Uniper will Frankreich-Geschäft verkaufen

Uniper betreibt in Frankreich zwei Steinkohlekraftwerke; hinzu kommen noch zwei Gaskraftwerke sowie Biomasse-, Wind- und Solaranlagen. Einziger weiterer Betreiber von Kohlekraftwerken in Frankreich ist die staatliche EDF .

EPH hat Sitz in Prag

Kretinsky herrscht über ein Firmenimperium. Zur Energie- und Industrie-Holding ( EPH ) gehört auch die frühere Vattenfall-Braunkohle-Sparte in Ostdeutschland.