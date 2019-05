Betriebsrats-Versammlung in Duisburg

In Duisburg kommen am Dienstag zudem die Betriebsräte von Thyssenkrupp in der Rheinhausenhalle zusammen. Im Zuge von Stellenabbau und Strategiewechsel sollen in den kommenden drei Jahren 6.000 Stellen - 4.000 davon in Deutschland - gestrichen werden. Das sind 4.000 mehr als bisher geplant.