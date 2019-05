Eine Möglichkeit wäre, dass es Vereinbarungen für die einzelnen Geschäftssparten geben könnte. Dem Vernehmen nach wird in Kreisen der Arbeitnehmerseite der neue Plan des Vorstandes, die profitable Aufzugssparte des Konzerns an die Börse zu bringen, nicht grundsätzlich abgelehnt. Dies könnte ein Weg sein, eine komplette Zerschlagung des Konzerns zu verhindern, hieß es.

Arbeitnehmer: Börsenkapital nicht ausschütten

Wichtig wäre deshalb, dass das Kapital aus einem möglichen Börsengang der Aufzugssparte im Konzern bleibe, in die Zukunftsfähigkeit investiert werde und nicht ausgeschüttet werde.

Thyssen-Krupp-Chef Kerkhoff hat Entlassungen nicht ausgeschlossen.

Die Arbeitnehmerseite strebt laut den Kreisen zudem an, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll. Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff hatte am Freitag angekündigt, dass der Konzern in den kommenden drei Jahren jetzt 6.000 Stellen streichen will, 4.000 mehr als bisher geplant. Entlassungen schließt er dabei nicht aus.

Laschet in Konzernzentrale

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ist am Samstag in der Essener Konzernzentrale von Thyssenkrupp eingetroffen, um sich über die Umbaupläne zu informieren. Er wolle mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern sprechen, sagte Laschet.