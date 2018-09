Thyssen-Krupp soll in zwei Unternehmen aufgeteilt werden

Zur Diskussion über die Thyssen-Krupp Spaltung

Am Donnerstag (27.092018) wurde bekannt, dass Thyssen-Krupp in zwei eigenständige Unternehmen aufgespaltet werden soll. Was sich der Konzern von der Teilung erhofft und welche Folgen sie für die Arbeitsplätze in NRW haben könnte, erklärt WDR-Wirtschaftsredakteur Jörg Marksteiner.