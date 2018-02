Reichen den Thyssen-Krupp-Stahlarbeiter die Jobgarantien?

Sie wollen die Fusion nicht – aber stimmen möglicherweise dennoch zu: Den 27.000 Stahlarbeitern von Thyssen-Krupp winken langjährige Job- und Standortgarantien. Wenn sie dafür den Konzern verlassen und mit dem Konkurrenten Tata fusionieren. Drei Wochen haben sie darüber abgestimmt, am Montagnachmittag (05.02.2018) wird das Ergebnis bekannt gegeben.

Warum ist die Fusion umstritten?

Thyssen-Krupp möchte die konjunkturanfällige Stahlsparte gerne aus der Bilanz haben – und gleichzeitig einige Milliarden Euro Pensionslasten loswerden. Die Betriebsräte zweifeln allerdings am wirtschaftlichen Erfolg eine Fusion.

Sie fürchten zudem, dass der beschlossene Abbau von 2.000 Stellen nur der Anfang ist. Vor allem kleinere NRW -Standorte wie Bochum, Gelsenkirchen oder Kreuztal könnten es künftig schwer haben. Der neue Stahlriese hätte 34 Standorte in ganz Europa, die um Auslastung und Investitionen rangeln.

Worüber wurde abgestimmt?

Fusion mit Tata erzeugt Skepsis

Formal geht es um einen Tarifvertrag. Auf den hatten sich Gewerkschaft und Konzern geeinigt. Er soll eine Art Schutzschild für die Mitarbeiter sein. Der Kompromiss: Investitionszusagen und keine Entlassungen oder Standortschließungen bis September 2026.

Für drei problematische Werksteile in Bochum, Duisburg und Hüttenheim gilt die Zusage allerdings nur bis 2021. Außerdem wird der neue Firmensitz in Amsterdam sein, was den Einfluss der Gewerkschaft verringert.

Wer durfte abstimmen?