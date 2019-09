Was Thomas-Cook-Reisende jetzt wissen müssen

Abgesagte Reisen

Thomas Cook hat alle Reisen bis einschließlich Ende Oktober abgesagt (Stand 27.09.2019). Was mit Urlauben mit Abreisedatum ab dem ersten November passiert, ist offen. Der insolvente Reiseveranstalter sagt die Reisen bisher von Tag zu Tag sozusagen scheibchenweise ab.

Geld zurückholen - so funktioniert es

Viele Kunden fragen sich, ob sie jetzt nicht lieber bereits geleistete Zahlungen zurückholen sollen – anstatt auf die Insolvenzversicherung zu vertrauen. Oliver Beutler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sieht das so: Wenn der Veranstalter die Reise nicht durchführt, habe der seinen Teil des Vertrags nicht erfüllt. Deswegen hätten Kunden, deren Reise abgesagt wurde, vom Prinzip her das Recht, Anzahlungen zurückzufordern und geplante Zahlungen zu verweigern.

Anders sieht es aus mit Reisen, die noch nicht abgesagt wurden. Wer auch hier geleistete Zahlungen zurückholt, muss damit rechnen, dass der Insolvenzverwalter später anklopft, um sie wieder einzufordern.

Je nachdem wie die Reise bezahlt wurde, haben Kunden unterschiedliche Möglichkeiten, sich das Geld zurückzuholen:

Kreditkartenzahlung

Wer per Kreditkarte bezahlt hat, kann versuchen, das Geld über das sogenannte Chargeback-Verfahren vom Kreditkarten-Unternehmen zurückbuchen zu lassen. Dazu wenden sich Kunden an ihre Bank, die die Kreditkarte herausgegeben hat oder direkt an das Kreditkarten-Unternehmen. Rückwirkend ist das Zurückbuchen in der Regel 120 Tage möglich.

Lastschrift-Verfahren

Beim Lastschrift-Verfahren besteht in der Regel bis zu acht Wochen die Möglichkeit, Geld ohne die Angabe von Gründen zurückbuchen zu lassen.

Überweisungen

Ist das Geld einmal überwiesen, hat man als Kunde leider Pech gehabt. Eine Rückbuchung ist in der Regel nicht mehr möglich.