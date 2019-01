Das Hagener Unternehmen Thalia und die Mayerschen Buchhhandlungen mit Sitz in Aachen verschmelzen zu Europas größtem familiengeführten Buchhändler. " Aus den 55 Mayerschen Buchhandlungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und den rund 300 von Thalia im deutschsprachigen Raum wird Europas bedeutendster familiengeführter Sortimentsbuchhändler ", teilte Thalia am Donnerstag (10.01.2019) mit. Die veränderten Rahmenbedingungen auf dem Buchmarkt machten eine Allianz notwendig. Der Zusammenschluss richtet sich in erster Linie gegen die Konkurrenz durch Amazon.