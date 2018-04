" Die Unternehmensgruppe Tengelmann trauert um Karl-Erivan Haub " steht auf der Internetseite des Mülheimer Familienunternehmens. Dazu ein Schwarzweißbild des 58-Jährigen, auf dem er freundlich lächelt: So sollen die Mitarbeiter ihren Firmenchef in Erinnerung behalten. Seit er am 7. April zu einer Skitour am Matterhorn aufbrach, wird der Milliardär vermisst.