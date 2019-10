Sie nennen sich die Unsichtbaren. Aber sie sind sehr viele: Etwa 650.000 Menschen in Deutschland arbeiten in der Gebäudereinigung – also fast jeder 100. Erwerbstätige! In der Nacht auf Freitag einigten sich Gewerkschaft und Arbeitgeber auf einen Tarifabschluss in der größten deutschen Handwerkssparte. Es gibt höhere Lohnzuschläge und großzügigere Urlaubsregeln.

Aber profitieren alle Angestellten von der neuen Regelung?

Prinzipiell ja. Der Tarifvertrag ist allgemeinverbindlich. Das bedeutet, dass er sowohl von tarifgebundenen Unternehmen als auch von tarifungebundenen angewendet werden muss. „ Damit ist Lohndumping ausgeschlossen “, sagt die kommissarische Regionalleiterin der Gewerkschaft IG Bau für das Rheinland, Antonia Kühn, im Gespräch mit dem WDR am Freitag (18.10.2019).

In Nordrhein-Westfalen sind laut Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) ungefähr 60 Prozent der Unternehmen tarifgebunden. Das ist deutsche Spitze. Sachsen ist mit etwa 40 Prozent Schlusslicht.

Dunkelziffer und Kontrolle: Wie wird die Einhaltung des Tarifvertrags überprüft?

Gerade in der Gebäudereinigung gibt es eine sehr hohe Dunkelziffer. Viele Menschen arbeiten schwarz auf eigene Rechnung. Doch es gibt auch Kommunen, die tarifungebundene Unternehmen mit der Reinigung von Schulen und Behörden beauftragen. „ Zulässig ist das, aber toll ist es natürlich nicht “, sagt Christiane Nölle vom Bundesvorstand der IG Bau in Frankfurt.

Die Einhaltung des Tarifvertrags kontrolliert die „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ vom Zoll. Es gibt aber noch mehr Wege, die Kontrollen anzuschieben. „ Natürlich können auch die Beschäftigten selbst die Berufsgenossenschaft anrufen. Diese Hebel setzen sie aber nur selten in Bewegung, sie haben Angst um ihre Arbeitsstelle und sind oft der deutschen Sprache nicht wirklich mächtig “, erläutert Nölle.



Die Arbeitnehmer können sich auch direkt an die Gewerkschaft wenden. „ Wir haben auch die Möglichkeit, die Forderungen juristisch durchzusetzen “, so Kühn. Prinzipiell kann jeder auf Kontrollen hinwirken: Wer das Gefühl hat, dass die Reinigungskraft zum Beispiel im Büro keine Zeit für gründliches Putzen hat, kann jederzeit die Berufsgenossenschaft anrufen.

650.000 Gebäudereiniger: Wie kommt diese hohe Zahl zustande?