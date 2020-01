Metall-Tarifverhandlungen: Kündigungsverzicht kein Thema

Ein Verzicht von Kündigungen in der NRW -Metallbranche wird kein Thema bei den anstehenden Tarifverhandlungen sein. Einer entsprechenden Forderung der IG Metall erteilte der Arbeitgeberverband Metall NRW am Donnerstag (30.01.2020) eine Absage. Eine solche Erklärung mit Wirkung für die einzelnen Betriebe könne der Verband schon aus rechtlichen Gründen nicht abgeben.

Die IG Metall hatte die Arbeitgeber zu Verhandlungen über ein "Zukunftspaket" für die Beschäftigten der Metall-und Elektroindustrie aufgefordert und will dafür zunächst auf eine konkrete Lohnforderung verzichten. Die Unternehmen sollen bis zum 3. Februar erklären, ob sie an Verhandlungen über Kündigungsverzicht, künftige Investitionen, Kurzarbeit und Qualifizierungen teilnehmen wollen. Ziel sei eine Einigung zu tariflichen Aspekten des Zukunftspakets und Entgelt noch vor Ende der Friedenspflicht am 28. April.

Arbeitgeber wollen "ergebnisoffenen Verhandlungsprozess"

Der Verband Metall NRW betonte, er teile die Einschätzung der IG Metall, dass sich die Unternehmen der Branche mit ihren Beschäftigten in einer außergewöhnlich schwierigen Lage befänden. Deshalb müssten die Tarifparteien tarifliche Angebote schaffen, die der konjunkturell angespannten Situation gerecht würden. In einen " ergebnisoffenen Verhandlungsprozess " würden die Arbeitgeber auch eigene Lösungsansätze oder Forderungen einbringen.

Stand: 30.01.2020, 17:27