Immer mehr Tankstellen in Nordrhein-Westfalen geht der Sprit aus. Der Grund: Sie können wegen des Niedrigwassers auf dem Rhein nicht ausreichend beliefert werden. " Die Situation verschärft sich jeden Tag, solange es nicht regnet ", sagte der Sprecher des Tankstellen-Interessenverbandes, Herbert W. Rabl, am Montag (05.11.2018) dem WDR. Inzwischen habe er Meldungen aus Köln, Aachen und Duisburg erhalten. Auch in Siegen und Wuppertal müssen manche Autofahrer mehrere Tankstellen anfahren, um an neues Benzin zu kommen.

Wuppertaler Feuerwehr geht leer aus

In Wuppertal musste die Feuerwehr ohne neuen Diesel im Tank zurückkehren. Die Rettungskräfte wollten ihr Fahrzeug eigentlich an ihrer Stamm-Tankstelle befüllen, da die Feuerwehr mit dem Konzern einen Kooperationsvertrag hat. Doch Diesel war nicht verfügbar, wie ein Sprecher berichtete. Nach WDR-Recherchen sind derzeit gleich mehrere Tankstellen im Bergischen Land ohne Sprit.