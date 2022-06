Hohe Benzinpreise: Habeck droht Ölkonzernen

Die geplanten Strafen, die das Kartellamt in solchen Fällen gegen die Branche verhängen könnte, sind streng: In einem ersten Schritt wäre zum Beispiel eine Zerschlagung von Unternehmen des Mineralöl- und Tankstellenmarkts möglich. In einem weiteren Schritt könnte das Bundeskartellamt die unrechtmäßigen Gewinne der Konzerne abschöpfen.

Das Wirtschaftsministerium will schon in den kommenden Wochen konkrete Vorschläge für ein neues Kartellrecht vorlegen.

Wie sind die Erfolgsaussichten für ein neues Gesetz?

Das ist noch nicht abzusehen. Die Mineralölwirtschaft schaltete bereits am Sonntag auf Defensive: " Überlegungen, Unternehmen in Zukunft ohne Nachweis von Verstößen zu sanktionieren oder gar zerschlagen zu wollen, halten wir für sehr problematisch und sind aus Sicht betroffener Unternehmen nicht nachvollziehbar ", sagte der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Fuels und Energie, Adrian Willig. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Branche mit allen juristischen Mitteln gegen eine Verschärfung des Kartellrechts wehren wird. Die Gesetzesänderung könnte so verzögert oder stark abgemildert werden. Auch ist unsicher, ob der Koalitionspartner FDP bei einem so radikalen Schritt mitmachen würde.

Selbst wenn die Steuererleichterung nicht im vollen Maße an die Kunden weitergegeben wird, müssten erst die Verantwortlichen identifiziert werden: Sind es die Mineralöl-Konzerne selbst? Oder eher die Raffinerien und Tankstellenbetreiber?

Denn die Ölbranche sieht sich selbst nicht als Krisengewinnler: Sie verweist darauf, dass im Juni der internationale Börsenpreis für Rohöl deutlich gestiegen ist, wodurch die Wirkung des Tankrabatts teilweise verpufft sei.