Bessere Spritpreise: Tanktourismus in Belgien

Die Spritpreise in Deutschland sinken wieder etwas. Wie der ADAC am Freitag mitteilte, kostete ein Liter Diesel durchschnittlich 2,211 Euro. Das waren rund 11 Cent weniger als vor einer Woche. Für Super E10 verlangten die Tankstellen im Schnitt noch 2,127 Euro - also 8 Cent weniger als noch zum Wochenanfang. Trotz der leichten Entspannung auf dem Kraftstoffmarkt bleibt der Preisdruck weiterhin hoch.

