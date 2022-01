Strom, Gas, Benzin: Warum alles teurer wird

Außerdem benötigen fossile Kraftwerke – anders als die Erneuerbaren – auch CO2 -Verschmutzungrechte. Diese sind, auch durch politischen Willen, ebenfalls teurer geworden: Im Jahresschnitt von 25 auf 52 Euro je Tonne CO2.

Die Kosten für den Stromeinkauf sind um 72 Prozent gestiegen. Sie machen am Ende zwar nur 38 Prozent des Endkundenpreises aus. Doch auch andere Kosten wie Netznutzung und Mehrwertsteuer sind gestiegen.

Ebenfalls preistreibend: Der höhere Strombedarf. Viele Menschen haben coronabedingt mehr Zeit zu Hause verbracht. Parallel fuhr die Industrieproduktion wieder hoch – der Stromverbrauch hat sich 2021 um etwa drei Prozent erhöht.

Warum ist der Gaspreis so gestiegen?

Der vergangene Winter war relativ kalt. Entsprechend leer waren die 47 unterirdischen Gasspeicher im Frühjahr 2021. Doch statt zügig nachzufüllen, haben viele Händler offenbar auf niedrigere Preise gewartet. Die zogen aber weiter an. Am Ende musste teurer als geplant gekauft werden, die Speicher blieben leerer als üblich.