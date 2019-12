Ufo ruft Flugbegleiter zu dreitägigem Streik bei Germanwings auf

Die Schlichter hätten bis zum heutigen Tag nach einer Lösung in dem Tarifstreit gesucht, aber ohne Ergebnis, sagte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies. Deshalb habe Ufo nun die Reißleine gezogen. Allerdings gehe die Gewerkschaft nicht gleich " aufs Ganze ", es gehe nicht darum, möglichst schnell möglichst viele Passagiere zu schädigen. Vielmehr habe der Konzern noch die Möglichkeit, Tarifforderungen zu erfüllen.

Lufthansa hält Konflikt für kaum lösbar

Wenn es jetzt aber kein Einlenken gebe, " dann werden wir während des Germanwings-Streiks sicherlich auch verkünden müssen, dass es bei den anderen Airlines Streiks gibt ". Diese würden dann massiver und länger werden.