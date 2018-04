Wirtschaftsminister fürchtet Folgen für NRW bei US-Strafzöllen

Der Streit um Strafzölle der US -Amerikaner auf Stahl und Aluminium ist längst nicht ausgestanden. Die USA gewährten den EU -Ländern eine Schonfrist - die läuft am Dienstag (01.05.2018) aus. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) fordert im WDR -Interview eindringlich, einen Handelskrieg noch abzuwenden. Ansonsten befürchtet er Konsequenzen für den Arbeitsmarkt an Rhein und Ruhr.