Die schwache Auftragslage für die Stahlbranche in Deutschland wird nach Einschätzung eines Konjunkturforschers vorerst anhalten. "Die Stahlkonjunktur läuft in Deutschland nicht so gut, wie man das erwartet hat" , sagte Prof. Roland Döhrn vom Essener Wirtschaftsforschungsinstitut RWI am Donnerstag (04.07.2019)